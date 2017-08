US-Bischöfe erinnern Trump an Pillen-Versprechen

Die Bischofskonferenz der USA fordert Präsident Donald Trump auf, sein "Versprechen" zur Beschränkung der "Pille auf Krankenschein" umzusetzen. Die geltende Regelung aus der Regierungszeit von Vorgänger Barack Obama verletze das Recht kirchlicher Organisationen auf Religionsfreiheit, erklärte der Bischofskonferenz-Vorsitzende Kardinal Daniel DiNardo von Galveston-Houston in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben.

Bislang erhalten Krankenversicherte in den USA automatisch Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln. Arbeitgeber sind verpflichtet, für Policen zu bezahlen, die eine Gratisabgabe künstlicher Verhütungsmittel enthalten.

Kardinal: "Religionsfreiheit ist kein politischer Fußball"

Trump hatte eine entsprechende Änderung Anfang Mai in Aussicht gestellt. Das Weiße Haus veröffentlichte damals den Entwurf einer Ausführungsbestimmung, die Arbeitgeber von der Pflicht befreite, für Policen zu bezahlen, die die Abgabe kostenloser künstlicher Verhütungsmittel beinhalten. Nach katholischer Lehre ist nur natürliche Familienplanung qua Beobachtung des weiblichen Zyklus und Enthaltsamkeit an den fruchtbaren Tagen zulässig.

